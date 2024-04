Moradora do Estação está doando gatinho que resgatou da rua

Uma moradora do bairro Estação acabou encontrando um gatinho na esquina da sua casa. Adriana, moça que resgatou o gato, comenta que o encontrou há alguns meses e não pode ficar com ele, por isso está doando.

O gatinho é de porte médio e seus pelos são curtos, a coloração da sua pelagem é uma variação de cinza e branco.

As partes brancas são a sua boca, seu nariz, as duas patas traseiras inteiras, e os dedinhos das patas dianteiras. O resto do seu corpo possui o pelo na coloração cinza.

Quem estiver interessado em adotar o gatinho, entrar em contato com a moradora pelo número (41) 99777-8155.