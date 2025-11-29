Uma moradora do bairro Boqueirão está à procura dos tutores de uma cachorrinha da raça husky, que foi encontrada na tarde desta sexta-feira, 28 de novembro, próximo ao Cemitério Jardim Independência.
Segundo ela, a cadelinha estava visivelmente assustada e com sede quando apareceu repentinamente na rua. A husky teria se assustado com algo e acabou entrando na frente do carro da moradora, que, por estar em baixa velocidade, a atingiu levemente.

Moradora está a procura de tutores de Husky encontrada próximo ao Cemitério Independência

Após o incidente, a mulher desceu do veículo, a acolheu e a colocou dentro do carro. Em seguida, percorreu a região em busca de alguém que estivesse procurando pelo animal.
Por precaução, a moça levou a husky a um veterinário para avaliar possíveis ferimentos decorrentes da batida. Como a cachorrinha estava sem ferimentos, a mulher a levou para casa, onde ela permanece sob seus cuidados.

A moradora informa que está à procura dos tutores do animal e reforça que só entregará a husky mediante comprovação de que a pessoa é realmente responsável por ela, com apresentação de fotos e detalhes específicos, como a cor da coleira.

Se alguém reconhecer a Husky, deve entrar em contato com a moradora através do número (41) 99287‑9656.