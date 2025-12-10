Moradora pede ajuda para encontrar cachorrinho Taurus que desapareceu na região de Rio Verde Acima

No final de setembro, por volta do dia 25, um cachorro da raça pitbull acabou desaparecendo de sua casa, próximo da Capela Santo Estanislau, na área rural de Rio Verde Acima.

Ele atende pelo nome de Taurus e possui 2 anos. A tutora relata que o levou para a chácara de um colega, após alguns dias Taurus acabou sumindo. Ela também explica que o doguinho é dócil com as pessoas que conhece, mas não se aproxima de desconhecidos.

Quando desapareceu, ele não estava com nenhuma cicatriz e nem machucado, além disso, o cachorro usava um enforcado estilo corrente de prata. Os olhos dele são verdes e seus pelos são da cor marrom escuro, com uma mancha branca no peito.

Taurus não possui chip de identificação. Para qualquer informação sobre o paradeiro do pitbull Taurus, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 98783-3202.

