Uma moradora do bairro Chapada reclama das condições do asfalto em uma pequena extensão da rua Peroba. Segundo ela, o asfalto está desgastado e por conta disso também não há mais calçadas. “O asfalto é muito velho, porém a Prefeitura fez pavimentação nova perto da cancha de futebol e de uma empresa que tem aqui. Da avenida pra cá eles não fizeram o asfalto, só mexeram em um pedaço da rua.

Pra explicar melhor, nossa rua é dividida, nesse trecho onde o asfalto está desgastado se chama Peroba e no outro se chama Castanheira, lá eles fizeram asfalto novo, rede de esgoto e tudo mais”, relata a moradora.

Ela diz ainda que por conta das condições do asfalto e da consequente falta de passeio para pedestres, alguns motoristas estacionam caminhões na via e acabam atrapalhando a circulação das pessoas. “Se arrumar o asfalto e fazer o acostamento certinho, acho que resolveria esse problema”, completou.

A respeito da reclamação, a Secretaria Municipal de Obras Públicas explicou que, como a moradora não fez solicitação, é necessário reforçar que, por meio da SMOP, a Prefeitura está sempre aberta a receber as solicitações dos moradores. Um dos meios de contato é o fone (41)3614-7580, e tem ainda o e-mail smop@araucaria.pr.gov.br

“O registro da solicitação dos moradores é importante para que a equipe da secretaria possa verificar cada situação apontada, bem como a possibilidade de atendimento. Caso o morador prefira, a SMOP conta com atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas. O endereço é Rodovia do Xisto, Km 156, nº 8620, Porto das Laranjeiras”, orientou a secretaria.

Edição n.º 1484.