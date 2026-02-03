Na tarde desta terça-feira (03), uma mulher encontrou um spitz alemão, na rua Miguel Bertolino Pizato no centro. Apesar de ser encontrado na rua, o cachorro está bem cuidado e cheiroso, parece que saiu recentemente de um pet shop.

O cachorrinho aparenta ser castrado e está com bastante medo, por enquanto se encontra abrigado na casa da moradora com comida e água enquanto aguarda os donos.

Caso tenha alguma informação ou seja o verdadeiro dono do animalzinho, entre em contato através do telefone (41) 99667-0813.