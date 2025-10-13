Na noite do último sábado (11), um incêndio atingiu uma residência localizada na Rua das Flores, no bairro Campina da Barra. O fogo causou a destruição total dos bens materiais da casa, mas, felizmente, os moradores conseguiram sair do local antes que houvesse feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas.

A causa do incêndio ainda não foi confirmada. A moradora relatou que, instantes antes do início das chamas, ouviu um barulho vindo do forro da casa, que acreditou ser causado por um gato ou outro animal. Segundo os bombeiros, há a hipótese de que o animal possa ter danificado algum fio elétrico, provocando um curto-circuito que resultou no incêndio.

A moradora, vivia na casa com três filhos, uma bebê de 10 meses, um menino de 5 anos e uma menina de 12. No momento do incêndio, ela ficou bastante abalada ao ver a residência completamente destruída. Segundo pessoas próximas, esta é a segunda vez que Jéssica enfrenta uma situação semelhante, já que sua casa havia sido atingida por outro incêndio em maio deste ano, e muitos dos pertences perdidos agora eram doações recebidas anteriormente.

Jéssica e os filhos estão temporariamente hospedados na casa de familiares, mas a família pede ajuda da comunidade para reconstruir o lar e recuperar os móveis. As doações de móveis podem ser entregues na casa vizinha ao imóvel atingido, onde o contato deve ser feito com Sânia. Já doações de outros tipos podem ser encaminhadas para o endereço Rua Pedro Biscaia, nº 165, bloco 2, apartamento 241, no bairro

Tindiquera, onde Larissa e Bruno estão organizando a arrecadação. Também foi criada uma vakinhaonline para auxiliar Jéssica e seus filhos, e as doações podem ser feitas através do link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-jessica-jessica-de-andrade-geschonke.