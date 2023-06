Moradoras de residencial em Araucária vão acompanhar palestra sobre violência doméstica

No próximo sábado (17/06), as mulheres que moram no Residencial Serra Dourada, localizado no Centro de Araucária, vão participar de uma palestra informativa sobre violência doméstica. A síndica Nadia Baumbach resolveu abrir espaço no residencial para debater este assunto, que é recorrente e presente no mundo todo, motivando crimes hediondos e graves violações de direitos humanos.

A palestra será restrita às moradoras do Serra Dourada e contará com a participação da guarda municipal Ana Paula da Silva, que falará sobre a Patrulha Maria da Penha; da guarda municipal Regina Couto, abordando o tema Feminicídio; da treinadora comportamental Rosy Gasperi, com o tema “Pérolas que Curam”; Clara Belline falará sobre “Imagens e Cores” e a gestora jurídica Mari Piancor abordará o tema “Ressignificando Histórias de Rosas”. O evento também contará com testemunhos de mulheres que já foram vítimas de agressões.

As palestras enfatizam a importância de reconhecer os sinais, apoiar as vítimas e capacitar a sociedade como um todo para intervir de forma eficaz. Interessados em saber mais sobre o tema poderão entrar em contato pelo whats (41) 99777-5329, com Mari Piancor.

Edição n. 1367