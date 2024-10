Moradores de Araucária podem participar de curso gratuito de metrologia

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Aperfeiçoamento em Metrologia – com duração de 8 horas, realizado pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, em parceria com o SENAI. O curso é voltado apenas para moradores de Araucária, conforme ordem de chegada na Agência do Trabalhador, até esgotarem as vagas. Não é permitido guardar lugar na fila, pois será entregue apenas uma senha de atendimento por pessoa.

São 25 vagas disponíveis e as aulas ocorrerão em outubro, na segunda-feira (14) e quarta-feira (16), das 13 às 17 horas. O público-alvo precisa ter no mínimo 14 anos e o ensino fundamental (pode ser incompleto). Interessados devem levar os seguintes documentos originais para efetuar a inscrição: CPF, RG, comprovante de endereço atualizado e comprovante de escolaridade (Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade). Menores de 18 anos devem fazer inscrição acompanhados de um responsável maior de idade.

Sobre o curso de metrologia

O curso de metrologia é fundamental para qualquer setor que dependa de medições confiáveis e de alta precisão. Essa área de conhecimento ensina como realizar medições precisas, essenciais para assegurar a qualidade dos produtos e serviços em diversas indústrias e pode preparar profissionais para calibrar e manter instrumentos de medição (garantindo precisão e confiabilidade). O conteúdo programático do curso abordará os seguintes assuntos: Unidades de medidas com respectivas conversões; Tolerâncias dimensionais; Erros de medidas; Fatores que interferem nas medições e instrumentos.

Serviço

A Agência do Trabalhador/SMTE está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333 – Sabiá, com atendimento das 8h às 12h e das 13h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (41) 3614-1650. Quem precisar pode solicitar isenção tarifária no sistema de transporte já no momento da inscrição no SINE.

Edição n.º 1436.