A população de Araucária poderá contar com mais um serviço oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS): pela primeira vez na história da cidade, pacientes poderão usufruir do serviço de prótese dentária removível gratuita.

A ação é realizada pela Prefeitura de Araucária, por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde com o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná. A iniciativa amplia o cuidado com a saúde bucal à população e garante mais dignidade, autoestima e qualidade de vida aos pacientes.

Os atendimentos estão previstos para começar em fevereiro, com uma estimativa que cerca de 300 próteses dentárias, totais ou parciais, sejam confeccionadas ao longo do ano. As primeiras entregas estão previstas para março.

Os encaminhamentos já podem ser feitos nas UBS, e as pessoas aptas para participar devem ser moradoras de Araucária que sejam usuários do SUS, estejam com o tratamento odontológico concluído na Unidade e apresentem necessidade de prótese dentária, conforme avaliação do dentista.

Para isso, o morador deve procurar sua UBS de referência, manifestar interesse pelo serviço e passar pela avaliação profissional. Os pacientes encaminhados fazem de três a quatro consultas semanais no Centro de Especialidades Odontológicas para a confecção da prótese. Em caso de dúvidas, a pessoa interessada deve procurar a Unidade de Saúde mais próxima.