Moradores do Capela Velha pedem ajuda para encontrar dono de cachorro perdido

Na noite de terça-feira, dia 01 de agosto, uma moradora da região do Capela Velha encontrou um cachorrinho perdido, caído em uma vala e todo sujo de lama, próximo à empresa Berneck.

Ela então resgatou o animalzinho e o levou para um pet shop para dar um banho, ela acredita que ele seja um cãozinho de raça e que se perdeu de seus donos, pois aparentou estar acostumado a tomar banho.

Caso você seja ou conheça o dono do cãozinho, entre em contato através do telefone (41) 41 999275702, falar com Juliana.