Moradores do Tindiquera enfrentam caos com veículos estacionados até no meio da rua

Moradores da Rua José Wsoek, no bairro Tindiquera, via que dá acesso à Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Araucária (Fafen-PR), estão sofrendo com a grande movimentação de veículos estacionados, principalmente vans e ônibus. A indignação maior é com os motoristas que estacionam seus veículos em locais proibidos e com sinalização. Alguns, inclusive, segundo relatos dos moradores, estão usando a própria rua como estacionamento.

Esse fluxo intenso de veículos vem ocorrendo devido à parada de manutenção da Fafen, que começou no dia 3 de março e deverá prosseguir até o dia 28 de abril. Segundo informações que o Sindiquímica/PR obteve com a gestão da Fafen, existem atualmente cerca de dois mil trabalhadores na manutenção da fábrica, e esse efetivo é o que entra pelo portão próximo ao Centro de Treinamento Zilda Arns. “A expectativa é que a partir de 28 de abril esse número seja reduzido e a unidade fique com o seu efetivo normalizado, com aproximadamente 250 trabalhadores próprios e 600 terceirizados”, informou o sindicato.

Embora exista esta justificativa para tentar tranquilizar os moradores, existe por parte deles o receio de que esta situação caótica no trânsito continue mesmo após o término da parada.

“Os motoristas não respeitam a sinalização. A via é de mão dupla, e quando os motoristas utilizam os dois lados para estacionar, atrapalha a circulação de outros veículos e também coloca em risco a segurança de pedestres. A Prefeitura já veio aqui, pintou várias faixas amarelas, sinalizando a proibição de estacionar, mas muitos motoristas preferem não respeitar a sinalização. Tem moradores aqui que estão tendo dificuldades até para acessar sua própria casa”, reclamou uma moradora.

Foto: Divulgação. Foto enviada por uma moradora mostra o exato momento em que vários ônibus estacionam no meio da rua.

Outra moradora disse que a situação da rua virou um caos, porque os carros param no meio da rua, atrapalhando todo o trânsito. “Eles param na rua como se fossem os donos e ficam lá de boa, isso precisa ser fiscalizado, porque eles não estão respeitando nem as placas de sinalização”.

Sobre o problema, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Urbanismo/Departamento de Trânsito, informou que a região já faz parte da rota para rondas periódicas. No entanto, solicitou a participação da população em acionar a equipe de trânsito, contribuindo para que os casos sejam denunciados no momento em que ocorrem. A equipe pode ser acionada pelo telefone (41) 3614-1500.

