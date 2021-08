Moradores do Tropical pedem revitalização do campo de futebol

Atualmente o campinho do Tropical é usado por uma pequena parcela da comunidade. Foto: divulgação

No Jardim Tropical há um campo de futebol bastante antigo, localizado na rua Bruno da Rocha. s/n, que hoje representa o único ponto de lazer da comunidade. O problema, segundo a associação de moradores, é que esse espaço não vem sendo utilizado pela maioria das pessoas, devido à falta de outros equipamentos como uma pista de caminhada, pista de skate e iluminação adequada. “A Iluminação do espaço, além de trazer mais segurança, permitiria que muitos que trabalham durante o dia pudessem fazer atividade física à noite. Não precisariam mais se deslocar até o CSU, por exemplo. Isso é muito importante para todos os moradores do nosso bairro e dos bairros próximos como o Dona Julia, Dalla Torre, Independência, que também poderão usufruir desse espaço”, disse Andreia Silva, vice-presidente da associação e moradora do bairro há mais de 30 anos.

A presidente da entidade, Patrícia Soares, reforça que o campo já passou por várias reformas, mas a comunidade está pedindo uma revitalização, para que o espaço possa ser utilizado tanto de dia quanto quanto a noite. “Se receber melhorias, com certeza o espaço ficará mais preservado, além de promover a saúde e qualidade de vida dos moradores”, comentou. Ela conta que a associação já encaminhou vários pedidos à Prefeitura, sendo o mais recente nesta terça-feira, 3 de agosto, pedindo a revitalização do campinho, mas ainda não obtiveram resposta.

Sobre a reivindicação dos moradores, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) informou que não há previsão de revitalização para o local, até o momento, por questão orçamentária. Mas disse que, dentro do possível, estão sendo realizadas melhorias no local. Em outro momento, o campo já foi pintado, houve colocação de grades e trocaram os vidros da janela e todo o alambrado do campo.

A SMEL também informou que as sugestões apresentadas pela associação (registrada em 03/08/21 para a Prefeitura) também precisam ser avaliadas com maior atenção porque, para atender a estrutura sugerida, inviabilizaria um dos poucos campos grandes que existem no município.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 05/08/2021