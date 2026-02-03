Fevereiro começou com uma notícia muito triste para o magistério de Araucária e todo o Paraná: faleceu nesta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, o professor Dirceu Ferreira, que lecionou Filosofia por muitos anos no Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski.

Em nota publicada em seu site, a APP-Sindicato destacou a trajetória do profissional, classificando-o como um “professor aguerrido na luta por uma educação pública de qualidade”. Dirceu tinha 61 anos e, inclusive, foi presidente do Núcleo Sindical APP-Sindicato Metropolitana Sul.

Ao longo de sua trajetória como educador, Dirceu sempre foi um profissional comprometido com o ensino público e suas lutas sempre foram marcadas pela dedicação em sala de aula e pela defesa dos direitos dos professores, inspirando as novas gerações de educadores e estudantes.

Dirceu foi velado ao longo desta terça-feira, 3 de fevereiro, na Capela Uniluttus 2, localizada na Rua Desembargador Benvindo Valente, 348, no bairro São Francisco, em Curitiba, com término marcado para às 15h desta terça-feira (3). O enterro está marcado para às 16h, no Complexo Cerimonial de Pinhais.