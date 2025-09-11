Os recentes homicídios ocorridos no bairro Capela Velha podem estar relacionados à disputa pelo comando do tráfico de drogas naquela região, segundo afirma a Delegacia de Polícia Civil de Araucária.

Em 16 dias do mês de agosto, três homens foram mortos em situações distintas: Edson Wando da Silva Almeida, de 34 anos, morreu na madrugada do sábado (16), durante um confronto com a Guarda Municipal; Eduardo de Souza Lima, conhecido na região como “Barba”, de 35 anos, foi executado na sexta-feira (22) e seu corpo foi encontrado caído na rua; e Alan Felipe da Silva Galvão, de 16 anos, foi assassinado no domingo (31), quando estava em uma distribuidora de bebidas.

Para o delegado Erineu Portes, as investigações apontam uma relação entre as mortes de Barba e do menor Alan, este último que embora teria sido assassinado por engano – o verdadeiro alvo seria outro, teria envolvimento com o tráfico de drogas no Capela Velha. “Ainda estamos aguardando a quebra do sigilo telefônico do Alan para confirmar algumas informações. Quanto à morte de Edson Wando, ainda não ficou caracterizado seu envolvimento”, explicou.

Portes disse ainda que a Delegacia está intensificando as investigações para chegar ao desfecho das mortes e do possível envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas, bem como, intensificou o monitoramento naquela região, visando evitar novos crimes.

Diante dos recentes episódios, a Polícia Militar de Araucária tem reforçado o policiamento no bairro Capela Velha. “O policiamento sempre existiu, porém em virtude dos fatos recentes, houve uma suplementação naquela região. Nossas equipes estão empenhadas em garantir a segurança da população e estamos atentos a quaisquer novos fatos que venham a ocorrer”, informou o Tenente Francimar, comandante da 2ª Cia da PM de Araucária.

Ainda de acordo com o comandante, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estão atuando de forma integrada, e além do policiamento ostensivo, as investigações estão em andamento para esclarecer todos os casos registrados.

A Guarda Municipal de Araucária também implantou um policiamento mais robusto no Capela Velha, principalmente em razão dos recentes crimes registrados. O diretor operacional Traczynski explicou que, além das equipes de área que já realizam o patrulhamento diurno, a GMA reforçou o policiamento na região com as equipes do GTM (Grupamento Tático de Motos) e da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal).

“Também estamos realizando operações com bloqueios em pontos estratégicos, reforçando a presença preventiva e contribuindo para a segurança da comunidade”, afirmou o diretor.

