Foi identificado como João Paulo Ribas Moro a vítima do homicídio ocorrido na última terça-feira, 30 de dezembro, na rua Tucano, no bairro Capela Velha.

O jovem tinha 19 anos e foi morto a facadas durante a madrugada, o corpo foi encontrado por volta das 6 da manhã, quando um vizinho saiu para trabalhar e avistou o cadáver e acionou a policia.

O mesmo vizinho relatou ainda que durante a madrugada ouviu gritos e o barulho de um veículo deixando a região, mas não saiu para verificar a situação.

O corpo foi recolhido pelo IML e até o momento as investigações não identificaram o autor das facadas e a motivação do crime.