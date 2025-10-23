A Mostra de Profissões da Unifacear é um evento de grande importância para a comunidade acadêmica que acontece anualmente. E para quem estava ansioso, a edição deste ano será na quinta-feira, 23 de outubro, das 08h às 12h e das 18h30 às 22h, com expectativa de receber cerca de dois mil visitantes.

Acessível a todos os públicos que desejam explorar as opções acadêmicas disponíveis na universidade, mediante inscrição prévia, a Mostra representa para muitos a oportunidade de descobrir e aprofundar conhecimentos sobre diversos cursos, além de contribuir significativamente para a escolha profissional.

Os visitantes poderão passear pelos stands de cursos e profissões, receber orientação profissional para quem está em dúvida de qual carreira seguir, acompanhar palestras sobre o mercado de trabalho com profissionais de sucesso de diversas áreas de Curitiba e região, conhecer possibilidades de bolsas de estudo e conferir oportunidades de empregos. As pessoas ainda poderão provar as delícias que serão vendidas nos food trucks e participar do sorteio de um fone de ouvido JBL Wireless e outros brindes.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo link https://informacoes.unifacear.edu.br/lp-mostra-de-profissoes-2025, pois as vagas são limitadas. “A Mostra de Profissões será um ambiente de troca de experiências e de informações valiosas que podem guiar os jovens em suas decisões sobre o futuro acadêmico e profissional”, convida a Unifacear.

Edição n.º 1488.