Mostra do Fringe em Araucária tem atraído público de outras cidades

A 3ª Mostra Casa Eliseu Voronkoff, que iniciou na última sexta-feira, 29 de março, com os espetáculos Ausências e Érebo – A Saga Ordinária dos Invisíveis, recebeu na plateia pessoas vindas de diferentes cidades do Paraná e até de outros Estados. As atrações criadas por grupos do próprio espaço cultural, chamaram a atenção de visitantes de Cascavel, Curitiba e São Paulo.

Segundo Ana Paula Frazão, gestora da Casa Eliseu Voronkoff, o público saiu bastante emocionado e grato pela experiência. “Tínhamos uma certa preocupação frente ao fato de um dos espetáculos ser de alunas e alunos com idades entre 11 e 13 anos, mas por se tratar de um trabalho autoral, muito ligado a trajetória de cada um dos participantes, surpreendeu o público, que teceu muitos elogios”.

A segunda parte da Mostra começa na próxima sexta-feira (05/04), com a Oficina de Cenas Curtas de Formas Animadas, com a Trágica Cia de Arte, e os espetáculos Imaginadores e Ouve! Só me ouve. No sábado (6), além do segundo dia da Oficina de Cenas Curtas, acontece também a Oficina de Videodança, com Dani Durães, e os espetáculos As Seis e Ouve! Só me ouve. O último dia da Mostra acontece no domingo (7), com as apresentações no CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado, dos espetáculos As Seis, Imaginadores e Rapunzel Circus. E o dia se encerra na Casa Eliseu Voronkoff, com a abertura da exposição Cenários Imaginários e a comemoração de 06 anos de existência do Centro Cultural araucariense.

Toda a programação é gratuita. Os ingressos devem ser retirados no site https://www.casaeliseuvoronkoff.com.br/eventos