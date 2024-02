Moto colide contra traseira de van escolar que cruzou preferencial

Na tarde desta quarta-feira, 07 de fevereiro, por volta de 12h00, aconteceu um acidente envolvendo uma moto e uma van escolar na esquina da Rua Goiás com a Rua Xingu, no bairro Iguaçu, na divisa do Jardim Fonte Nova com o Jardim Shangri-lá.

De acordo com imagens de uma câmera de segurança de uma casa próximo ao local do acidente, a van escolar teria furado a preferencial, e a moto acabou colidindo contra a traseira do veículo. O motociclista ficou em código 2, ou seja, com ferimentos moderados.

Recentemente o local teve a preferencial modificada, e devido a isso, moradores reclamam que está se tornando frequente pequenos e grandes acidentes. Mesmo que a rua esteja com a atual preferencial sinalizada, muitos motoristas ainda estão acostumados com o modo antigo.

O SIATE foi acionado para auxiliar na ocorrência. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e para qual hospital ela será encaminhada.