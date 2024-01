Motociclista colide contra PM em uma abordagem e acidente deixou vítimas com ferimentos leves e moderados

Na madrugada deste sábado, 13 de janeiro, por volta de 3h, uma equipe da Polícia Militar estava realizando uma abordagem quando uma motocicleta acabou colidindo contra o policial e o abordado em questão.

Conforme as informações, a PM estava realizando a abordagem na Rua Sergipe, no bairro Iguaçu, quando um motociclista acabou colidindo contra o policial militar, em seguida contra o homem que estava sendo abordado.

A colisão causou um traumatismo na perna do policial, mas o agente passa bem. O acidente também deixou ferimentos na cabeça do abordado. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e também passa bem.

Já o motociclista foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador (HT), e conforme as informações médicas, ele está estável. Não há informações concretas sobre a causa do acidente.