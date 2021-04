Motociclista ficou gravemente ferido em acidente e precisou ser resgatado de helicóptero

Foto: Maurenn Bernardo

Um grave acidente movimentou o trânsito de Araucária na tarde desta quinta-feira, 8 de abril. Um veículo Etios colidiu com uma moto, no cruzamento das ruas Vital Brasil e Pedro Paluski, no bairro Fazenda Velha, atrás do Max Atacadista.

Segundo informações, o motorista do Etios teria parado para atravessar e não percebeu a moto, que vinha pela principal. Ele arrancou o carro e nesse momento, foi atingido pela moto. O motociclista acabou se perdendo e caiu. Na queda, bateu a cabeça no meio fio e ficou gravemente ferido, tendo que ser socorrido pelo helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas – BPMOA da Polícia Militar; Ele foi conduzido a um hospital de Curitiba, e corre risco de morte.

O departamento de Trânsito e a Polícia Militar organizaram o trânsito no local.