Um acidente grave foi registrado na tarde deste domingo, 05 de outubro, na Rua Marcelino Jasinski, no bairro Sabiá, próximo da alça de acesso à BR-476. A colisão envolveu uma motocicleta e um veículo Fiat Palio de cor prata.

Equipes de socorro da concessionária Via Araucária, além do helicóptero dos Bombeiros, foram acionadas e estiveram no local. Apesar dos esforços, o motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local do acidente, ele foi identificado como Ruan Correa da Silva.

De acordo com as testemunhas, o motorista do veículo teria colidido com a motocicleta, em seguida teria fugido sem prestar socorro. As informações coletadas pelos policiais indicavam que o condutor morava na Rua Irineu Chempek.

Com base nesses relatos, equipes da Guarda Municipal de Araucária iniciaram as buscas pelo veículo e o localizaram em uma residência sem numeração, no final da rua indicada e sem saída, no bairro Estação. O automóvel estava estacionado no local, e o motorista foi encontrado escondido dentro da casa. Ele recebeu voz de prisão, sendo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

A GMA permaneceu na cena do acidente até a chegada da Polícia Científica e de equipes da Polícia Militar, que realizaram os procedimentos necessários e remoção do corpo.