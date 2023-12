Motociclista morre em acidente gravíssimo no Capela Velha

No final do último domingo, 3 de dezembro, aconteceu um acidente grave envolvendo uma moto, um caminhão e um carro, onde resultou em uma morte, na Avenida das Cerejeiras, no bairro Capela Velha.

De acordo com as informações, o caminhão foi fazer a curva na Rua Leopoldo Gawlak, quando a moto veio pela Av. das Cerejeiras sentido Centro, e bateu na traseira do veículo maior. Com o impacto, o motoqueiro foi arremessado para o outro lado da pista e em seguida, atropelado por um carro da marca Fiat Uno.

Ainda não há informações concretas se a vítima, identificada como José Vinícius Bonfim de 23 anos, entrou em óbito na colisão contra o caminhão, ou no atropelamento do carro. Quando o SIATE chegou no local, o jovem já havia falecido.

O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou depoimento. Enquanto o condutor do Fiat Uno, que ainda não foi identificado, seguiu viagem e não parou para prestar socorro à vítima. Autoridades estão investigando a relação do motorista no acidente.

