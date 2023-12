Motociclista morre em grave acidente na PR-421, após colisão com carro

Na manhã desta quarta-feira, 13 de dezembro, um acidente gravíssimo resulto na morte do motociclista Marcelo de Souza Nunes, que teria 19 anos. Ele colidiu a moto com um veículo Fiat na PR-421, em frente a empresa Cassol. Ainda não há informações sobre o que teria provocado este acidente.

De acordo o Sargento Rezende, do Corpo de Bombeiros, quando a ambulância chegou no local confirmou a gravidade da vítima, apresentava ferimentos na cabeça e no pescoço, mesmo usando capacete, porém nada mais podia ser feito, apenas confirmar o óbito.

Ainda de acordo com os bombeiros, Marcelo teria tirado a carteira de habilitação de moto há 3 meses apenas. Além do Corpo de Bombeiros, o Departamento de Trânsito também esteve no local para organizar o fluxo de veículos, já que o trecho onde ocorreu o acidente possui trânsito intenso. Meia pista precisou ser interditada pelos agentes e os motoristas que vinham de Curitiba sentido Araucária se depararam com um trânsito lento, assim como no sentido contrário.

Confira a live realizada no local e entrevista com o Sargento Rezende