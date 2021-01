Motociclista perde a vida em acidente na avenida das Araucárias

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

O motociclista Lucas Santos Machado perdeu a vida em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira, 22 de janeiro, na PR 421 (avenida das Araucárias), no bairro Barigui, na divisa com Curitiba. Segundo informações, Lucas seguia com sua motocicleta Yamaha 250 cilindradas pela avenida, quando teria se desequilibrado e caído embaixo do rodado de um veículo Polo, que vinha na pista contrária. O veículo não conseguiu frear, e o acidente fatal foi inevitável.

A Polícia Militar foi acionada para prestar atendimento, porém, nada mais havia a ser feito, apenas constatou o óbito e aguardou a chegada do Instituto Médico Legal de Curitiba para fazer o recolhimento do corpo.