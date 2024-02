Motoqueiro bate na traseira de carro e caminhão passa por cima de um dos seus pés

Na manhã desta segunda-feira, 05 de fevereiro, aconteceu um acidente envolvendo um carro, uma moto e um caminhão na Avenida das Araucárias, em frente a empresa Imcopa.

De acordo com as informações, o motoqueiro colidiu contra a traseira do carro, perdeu o equilíbrio e caiu na pista. Logo em seguida, o caminhão que estava logo atrás, acabou passando por cima de um dos seus pés. O caminhoneiro imediatamente parou para socorrer a vítima.

O SIATE, a Polícia Militar e os Agentes de Trânsito foram acionados para auxiliarem na ocorrência. O motociclista não corre risco de vida, mas o acidente resultou em uma lesão grave no seu pé.

Meia pista foi bloqueada, devido a isso e do acidente ter acontecido próximo a um semáforo, o trânsito sentido Curitiba ficou intenso.