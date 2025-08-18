No sábado, 30 de agosto, a partir das 17h, a cervejaria Kilden Bier será palco do MotorBlack Rock Festival, evento que promete reunir fãs de rock e do heavy metal para uma noite de apresentações ao vivo. A programação contará com shows das bandas Ômega Rock, Aço, The Shift Shaders e MotorBlack, que levarão ao público um repertório marcado por riffs pesados, batidas intensas e muita energia.

O line up está composto por bandas bastante conhecidas na cidade, que trilham suas carreiras desde a década de 90 e conquistaram diversos corações araucarienses.

A proposta do festival é oferecer ao público uma experiência imersiva no universo do rock, com som ao vivo e clima de confraternização entre os fãs do gênero.

Com início previsto para o fim da tarde, o MotorBlack Rock Festival pretende manter a música como protagonista durante toda a noite, criando um ambiente onde a energia do palco se conecta diretamente com a plateia.

Serviço

Os ingressos serão vendidos a R$ 15,00 no dia do evento. O festival abre as portas a partir das 17h, e às 18h iniciam os shows. O evento acontece no dia 30 de agosto, na Kilden Bier, na R. Zdenko Gayer, 11, no bairro Fazenda Velha.

Edição n.º 1478. Maria Antônia.