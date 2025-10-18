Na tarde da última sexta-feira, 17 de outubro, o motorista que furou a preferencial e causou acidente com motoqueiro se apresentou à Delegacia de Polícia Civil de Araucária e prestou os primeiros esclarecimentos. No início da próxima semana, ele será ouvido pelo delegado titular da DP local no inquérito que apura as responsabilidades dos envolvidos no episódio. O nome do condutor do veículo ainda não foi divulgado.

Relembre o caso

O acidente aconteceu na esquina da Rua Professora Kazimiera Szymanski com a Rua Ver. Valentim Wolski, no bairro Porto das Laranjeiras.

Filmagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o condutor da caminhonete furou a preferencial e causou a colisão contra a motocicleta. Ele fugiu do local em seguida, sem parar para prestar socorro à vítima. A vítima trabalha com revenda de gás e estava realizando a última entrega do dia.

Segundo a irmã do motoqueiro, ele está internado, passou por um procedimento cirúrgico, teve que amputar um dedo e implantar pinos para estabilizar a perna. Isso fará com que ele fique várias semanas sem poder trabalhar.