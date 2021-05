Motorista tenta resistir e é autuado pela PM

Um motorista que dirigia perigosamente pelas ruas do Centro foi abordado pela Polícia Militar na noite de sábado, 8 de maio, por volta das 20h. A equipe patrulhava pela rua João Antônio Xavier, quando percebeu um veículo Ford Focus branco transitando, em velocidade incompatível com a via. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor demonstrou nervosismo e não acatou a ordem de parada. Ele foi perseguido por cerca de 500m, até que na rua Máximo Cantador, se obrigou a parar após quase colidir com a viatura.

Os policiais o abordaram, mas a todo momento ele tentava dificultar a ação policial, se negando a colocar as mãos sobre a cabeça e se movimentando bastante, enquanto era revistado. Quando a equipe fazia buscas no veículo, a irmão do abordado chegou no local, extremamente alterada, dizendo iria acompanhar os policiais e que o irmão não deveria ter sido abordado. A equipe pediu que ela se afastasse, para que fosse possível manter a segurança no local, mas ela continuou gritando e se aproximou dos policiais com intenção de prejudicar as buscas.

Por fim, a mulher se acalmou e o motorista do Focus foi autuado por infração de trânsito, por estar dirigindo sem cinto de segurança e por desobedecer a uma ordem policial. A mulher foi apenas orientada pela PM a respeito da sua conduta.

