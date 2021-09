Motoristas vão presos por dirigirem embriagados

A operação pegou no flagra os motoristas infratores. Foto: divulgação

Álcool e direção não combinam mesmo, ainda assim tem motoristas que insistem em pegar no volante, acreditando que sairão impunes. No entanto, nem todos conseguem. Na noite de sábado, 4 de setembro, a Guarda Municipal e o Departamento de Trânsito realizavam a Operação Bloqueio na cidade, e acabaram prendendo dois motoristas por embriaguez ao volante. A operação aconteceu na Avenida Archelau de Almeida Torres, e o intuito foi coibir possíveis crimes de trânsito, fazer busca de armas e drogas ilícitas.

Foram abordados diversos veículos e motocicletas. Um condutor que apresentava sintomas de embriaguez, foi parado e submetido ao teste do bafômetro, que confirmou o crime de trânsito. Na rua Agrimensor Carlos Hasselman, outro motorista abordado também apresentava sinais de embriaguez. O teste etilométrico do condutor acusou a ingestão de álcool, com o resultado de 0,62mg/l.

Diante das infrações cometidas, ambos os condutores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021