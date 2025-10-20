A Mottanet divulgou uma promoção para novos clientes do serviço de internet fibra óptica. O plano oferece 700 Mega de velocidade pelo valor de R$ 39,90 mensais durante os três primeiros meses. Após esse período, o preço passa a ser de R$ 99,90 por mês.

A oferta inclui instalação gratuita e o fornecimento de um roteador Wi-Fi 6 em regime de comodato. O contrato tem prazo mínimo de 12 meses e está sujeito à análise de crédito e à viabilidade técnica no endereço do cliente.

A Mottanet está localizada na Rua Doutor Victor Amaral, 33, no Centro. O plano pode ser contratado pelo site mottanet.com.br ou pelo telefone 0800 643 2712. Mas corra, a promoção encerra hoje.