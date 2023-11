MP de Araucária tem vagas de estágio para quem estiver cursando Direito

A partir desta quarta-feira, 08 de novembro, o Ministério Público abrirá inscrições para estágio de graduação em Direito.

Serão 2 vagas para estágio de graduação de Direito na 2° Promotoria de Justiça de Araucária, assim como a formação de cadastro de reserva.

Os interessados deverão encaminhar o nome completo, e-mail, telefone para contato, a instituição de ensino e o período do curso no e-mail araucaria.2prom@mppr.mp.br. As matrículas poderão ser realizadas até o dia 24 de novembro.

Os pré-requisitos para participar são: ser estudante do curso de graduação de Direito, e estar matriculado a partir do 3° ou 5° períodos; ter disponibilidade de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira no período da tarde; entre outros requisitos importantes que constam no Edital N.° 007/2023. O valor mensal do auxílio transporte é de 264,00 reais, enquanto o da bolsa-auxílio é de 1.500,00 reais.

Para qualquer transtorno envolvendo a inscrição, o candidato deverá entrar em contato com o número (41) 3552-1700. Locais e datas de provas serão definidos de acordo com o número de candidatos inscritos, e a informação serão enviada através do e-mail de contato que o candidato forneceu no momento da inscrição. Importante esclarecer, que além da prova, será realizada uma entrevista de avaliação, esse também será informado a partir do e-mail fornecido.

A 1ª fase será a prova escrita, que terá o prazo de 3 horas para ser concluída. É essencial que se compareça no local previsto com 20 minutos de antecedência, com documento com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha em mãos. Quem comparecer após o horário marcado da prova ou sem o documento de identificação com foto, será automaticamente desclassificado.

Outros motivos de desclassificação são: se negar a ser identificado; se tirar do local durante a realização da prova sem autorização; se comunicar com outro candidato; utilizar aparelhos eletrônicos; e desrespeitar os aplicadores da prova, auxiliares, ou outras pessoas presentes.

Tanto a prova, quanto a entrevista, serão avaliadas de 0 a 10 pontos, onde com nota abaixo de 5 pontos não é aprovado. Após a realização de ambos os testes, a convocação oficial será feita por meio do e-mail informado na inscrição. E assim, o candidato terá o prazo de 2 dias úteis para aceitar a vaga, ou desistir do processo seletivo. Em falta de resposta, a pessoa será considerada desistente.

O Edital e o Regulamento de Estágios do MPPR ficarão à disposição para consulta na unidade realizadora do processo seletivo, e na página da Divisão de Estágios da Escola Superior do MPPR, que pode ser acessada pelo link: https://site.mppr.mp.br/escolasuperior/Pagina/Estagio.