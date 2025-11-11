A 2ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de Araucária, do Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), abriu processo seletivo para estágio de graduação em Direito. O edital prevê o preenchimento de uma vaga e a formação de cadastro reserva para atuação na unidade, que abrange as áreas de Infância e Juventude, Família e Sucessões, Registros Públicos e Educação.

Podem participar estudantes regularmente matriculados a partir do terceiro ano ou quinto período em cursos com duração de cinco anos, ou a partir do segundo ano ou quarto período em cursos com quatro anos, desde que a instituição de ensino seja conveniada com o MPPR. O estágio exige disponibilidade de quatro horas diárias no período vespertino e o candidato não pode ter completado dois anos de estágio em Direito no MPPR anteriormente.

O processo seletivo será composto por prova teórica, com questões objetivas e discursivas envolvendo temas como Direito Constitucional, Civil, Processual Civil, Direito de Família, Sucessões, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Registros Públicos, Lei do Mandado de Segurança, Ação Civil Pública e Lei Geral de Proteção de Dados, além de entrevista. Tanto a prova quanto a entrevista terão nota de zero a dez, sendo necessário alcançar no mínimo 50% de aproveitamento em cada etapa.

A prova teórica será realizada no dia 26 de novembro, às 14h, em Araucária. Os aprovados nessa primeira fase serão convocados para entrevista no dia 1º de dezembro de 2025, também na sede da Promotoria. A divulgação do resultado ocorrerá no site da Escola Superior do Ministério Público do Paraná, e eventuais recursos poderão ser apresentados por e-mail no prazo de dois dias após a publicação.

As inscrições estarão abertas de 11 a 24 de novembro e devem ser feitas exclusivamente por e-mail, com envio de dados pessoais e acadêmicos solicitados no edital. Após a convocação, o candidato terá dois dias para manifestar interesse na vaga.

Confira o edital completo e informações de inscrições abaixo:

MPPR abre processo seletivo em Araucária para estagiários em DireitoBaixar