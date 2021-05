Mudança em horário de ônibus metropolitano irrita usuários

Cartaz afixado nos ônibus pegou os usuários de surpresa. Foto: divulgação

Araucarienses que trabalham em Campo Largo e que utilizam o ônibus metropolitano que faz o trajeto entre os dois municípios, estão indignados com a suspensão de um dos horários. Desde a segunda-feira, 17 de maio, o horário das 18h, com saída de Campo Largo, foi suspenso pela Comec, gestora do transporte coletivo metropolitano. Segundo eles, este horário é justamente o mais utilizado pelos trabalhadores para retornar a Araucária. “Isso é um absurdo, se tinham mesmo que cancelar um horário, que não fosse justamente o que utilizamos na volta para casa. E agora, como vamos fazer?”, questionou um dos usuários.

Outro usuário disse que a notícia pegou todos de surpresa e que não dá pra aceitar esse cancelamento. “Não é meia dúzia de trabalhadores que utilizam esse horário, como eles afirma, são mais de 20 pessoas, todos os dias pegam esse ônibus para voltar pra casa do trabalho. A Comec precisa rever isso”, comentou.

Sobre as reclamações, a Comec justificou que devido à grande queda no número de usuários do sistema de Transporte Coletivo Metropolitano, que vem causando expressivo desequilíbrio financeiro, algumas linhas que apresentam baixa demanda estão sendo reorganizadas. Disse também que concentra esforços para que o sistema não entre em colapso, considerando a crise pela qual passam todas as empresas operadoras e o Sistema de Transporte Público no Estado e no País. Para mais informações, a sugestão é que os usuários entrem em contato pelo fone 3320-6900.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021