O ano de 2026 começou com o que pode ser mais um caso de femicídio em Araucária. A cena do possível crime é o interior de um apartamento no Condomínio Canadá, localizado na rua Yoshiaki Nagano, no jardim Shangai, bairro Capela Velha.

De acordo com informações preliminares, na noite desta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, por volta das 23h, o corpo de Josefa Ferreira de Araujo Vital, 44 anos, foi encontrado dentro do apartamento em que residiria com o namorado.

A Polícia Militar chegou até o local após ter sido acionada pelo filho da vítima. Ele teria relatado que a mãe estaria desaparecida desde o dia 29 de dezembro. Ele também teria dito que procurou pela genitora no apartamento em que ela estaria residindo com o namorado. Porém, o imóvel estaria fechado, sendo que de seu interior viria um forte odor.

Com a informação, uma equipe policial se dirigiu ao local e, com o apoio do porteiro do condomínio e acompanhado do filho da vítima, arrombou a porta do apartamento.

No interior do imóvel a cena teria sido chocante. O odor característico de putrefação se espalhou por todo o bloco. Ao procurar pelos cômodos, o corpo de Josefa foi encontrado já em estado de decomposição sobre uma cama.

Havia muitas marcas de sangue no local e diversos objetos espalhados por toda a casa. Num primeiro momento, no entanto, não foi possível apurar o meio utilizado para interromper definitivamente a vida da vítima.

Diante das circunstâncias, a cena do possível crime foi isolada e a Polícia Científica acionada para realização da perícia. O corpo de Josefa foi recolhido à sede do Instituto Médico Legal (IML), em Curitiba, onde será submetido à exame de necropsia. Em seguida, ele será liberado para que os familiares realizem o velório e sepultamento.

As investigações acerca de motivação e autoria ficam agora a cargo da Delegacia de Araucária. Até onde se sabe, o namorado da vítima não foi localizado no apartamento e até o momento segue em local incerto e não sabido.