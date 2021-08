Mulher é mordida pelo companheiro durante discussão

Quando pensamos que já vimos de tudo quando o assunto é violência doméstica, ainda podemos nos surpreender. Um exemplo disso aconteceu na madrugada de sexta-feira, 8 de agosto, na rua Antônio Brunatto, no bairro Costeira, quando a Polícia Militar atendeu uma ocorrência, onde a mulher relatava ter sido mordida por seu companheiro. Isso mesmo! O homem mordeu o rosto da mulher, como um animal faz com sua presa, e deixou um corte profundo, que sangrou bastante.

Em contato com o casal, a PM constatou que os dois tiveram uma discussão acalorada, saíram do controle e partiram para agressão física. Eles contaram que as agressões foram mútuas, mas fisicamente quem levou a pior foi a mulher. Diante dos fatos, ambos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde tiveram que se explicar para a autoridade de plantão.

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021