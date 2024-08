Mulher suspeita de participar de abuso de motorista de aplicativo é presa em São José dos Pinhais

Larissa Nunes D’Oliveira foi presa na última sexta-feira, 30 de agosto. Ela está envolvida no caso da motorista de aplicativo, de 47 anos, que foi abusada sexualmente por um casal na área rural de Araucária.

A Delegacia da Mulher e do Adolescente de Araucária conseguiu localizá-la em São José dos Pinhais. Uma equipe foi até o local e Larissa se entregou sem resistência. Ela foi encaminhada para a delegacia de Araucária, onde foi interrogada e está à disposição da justiça.

Francis Menegatti, que também teve participação no crime, continua foragido. A Polícia Civil pede a ajuda da população para conseguir localizar e prender o homem. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelos números 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia, ou diretamente à equipe de investigação pelos telefones (41) 3641-6013 e (41) 3641-6014.

Relembre o casoNo dia 18 de agosto, uma motorista de aplicativo aceitou uma viagem de um casal em Curitiba, no bairro Parolin, com destino ao Hospital do Rocio, em Campo Largo. No meio do caminho, após insistência de ambos, a motorista mudou a rota e pegou um atalho pela área rural de Araucária.

Nesse meio tempo, os suspeitos doparam a vítima com uma substância não identificada e abusaram sexualmente dela. Após ser violentada, a mulher foi abandonada desacordada na região e quando acordou conseguiu pedir ajuda de moradores.