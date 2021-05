Mulher, vítima de sequestro relâmpago, vive momentos de medo nas mãos de bandidos

Bandidos abordaram uma mulher na manhã desta terça-feira, 18 de maio, no momento em que ela aguardava o ônibus na parada localizada em frente ao Supermercado Condor, no bairro Costeira. Segundo a filha, a mãe fez um saque de pequeno valor no caixa eletrônico do supermercado, comprou alguns produtos e saiu. Logo em seguida chegou uma mulher, que se sentou ao lado dela, e após uns 10 minutos de conversa, apareceu um homem em um Peugeot branco, que as ameaçou, fazendo menção de estar armado, e fez com que entrassem no carro. Porém, a mulher era comparsa do bandido, e provavelmente já observava a vítima, ainda dentro do estabelecimento.

“O homem pegou a bolsa da minha mãe e ficou cerca de seis horas com ela dentro do carro, obrigando-a a fazer transferências, saques e compras, ainda em Araucária. Ele zerou a conta dela e depois de usar os cartões ainda ficou com tudo, inclusive com o celular e algumas joias que estavam dentro da bolsa. Depois a largaram na Cidade Industrial de Curitiba. Nós registramos boletim de ocorrência, mas ainda estamos aguardando imagens de câmeras de segurança de alguns comércios, para que a polícia possa chegar aos bandidos”, disse a filha. Ele comentou ainda que decidiu divulgar o fato para que as pessoas fiquem de alerta, porque os sequestros relâmpagos são muito comuns, e todo mundo pode se tornar uma vítima.

