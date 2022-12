Musical “Uma Noite em Hollywood”, do Coral do Colégio Adventista, será disponibilizado no Youtube neste sábado (10)

O musical “Uma Noite em Hollywood”, gravado ao vivo pelo Coral Teen do Colégio Adventista de Araucária no 27/11, no Teatro da Praça, será disponibilizado no próximo sábado (10/12), às 19h, no canal do coral no Youtube. A gravação foi acompanhada por toda a comunidade escolar adventista, em duas sessões. Para quem quiser conferir o teaser do que será o espetáculo, o link é https://youtu.be/iOfLoXGlBJA

Daniel Derevecki, regente do coral e autor dos arranjos e orquestração, garante que o musical remete o público a uma viagem pelos filmes do século XX, que encantaram gerações com seus temas clássicos. “Para a première no Youtube, fizemos uma edição bem elaborada, com áudio mixado, enfim, uma produção de qualidade. E no sábado estaremos juntos lá no canal do Youtube, respondendo os comentários do pessoal”.

Derevecki reforça que todos os arranjos são exclusivos e inéditos, feitos especialmente para esse musical. “As pessoas assistirão a um espetáculo totalmente inédito, onde as músicas estão conectadas e há uma interação com as cenas dos filmes. É uma produção completa, e que parte de um princípio que a gente chama de artes integradas, que pressupõem justamente a conexão entre linguagens artísticas diferentes. A arte cinematográfica conversa muito bem com a música, porque ambas são temporais. Você precisa de uma linha do tempo para poder apreciar, ou seja, só aprecia um filme depois que assiste até o último minuto. No caso de um filme, você tem que assistir tudo para entender o que a obra de arte está te comunicando e o mesmo acontece com a música, você a aprecia do início até o final, para saber o que aquela obra está te comunicando. Então podemos dizer que o musical ‘Uma Noite em Hollywood’ é um show divertido, que emociona, mas ao mesmo tempo instrui e te ensina”, ilustra.

Versão pocket

Uma versão pocket do musical do Coral Teen Adventista foi apresentada para a comunidade araucariense durante a 1ª Festa Sabores das Colônias, no sábado (03/12), no Parque Cachoeira. “Foi uma versão reduzida do espetáculo, devido ao tempo que tínhamos para nossa apresentação, mas o público gostou bastante”, comentou o regente.

Sobre o Coral

O Coral Teen do Colégio Adventista Araucária conta com 55 participantes, que são alunos dos sextos anos do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Formado em 2021, durante a pandemia, o coral iniciou seus trabalhos de forma remota, e entre as atividades, gravou um videoclipe e uma filmagem para o Natal.

“O musical no Teatro da Praça foi o primeiro espetáculo grande que o coral fez com público já no pós-pandemia, então é um marco importante para nossa trajetória, que ainda é curta, porém bastante intensa de atividades”, declarou Derevecki.