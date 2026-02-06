Neste final de semana, a Unidade Básica de Saúde Dom Inácio Krause (UBS Boqueirão) realizará um mutirão, onde será feita a coleta para o exame preventivo e solicitações de mamografia.

A ação acontecerá no sábado, 07 de fevereiro, das 8h às 13h. A UBS fica na Avenida Independência, n°1256, no bairro Boqueirão. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (41) 3614-7662.

Unidade de Estratégia de Saúde da Família

Em 2023, a Unidade Básica de Saúde Dom Inácio Krause se tornou uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família. Com isso, a comunidade da região recebe vários benefícios, um deles é a ampliação do horário de atendimento. Antes era até as 17h, agora o atendimento finaliza às 19h, assim totalizando 10 horas a mais por semana.

O grande objetivo da Estratégia em Saúde da Família é zelar pela saúde de uma forma mais cuidadosa e com mais atenção. Onde não apenas um indivíduo é analisado, mas considera-se o ambiente familiar, social e até mesmo o geográfico. Além disso, essa modalidade visa expandir, qualificar e consolidar os preceitos do SUS (Sistema Único de Saúde) na atenção primária, ampliando a resolutividade e o impacto na saúde.