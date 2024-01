Mutirão social ajudará imigrantes que vivem em Araucária a regularizarem documentos 

No próximo dia 20 de janeiro, um sábado, a Câmara Municipal de Vereadores vai sediar um mutirão social voltado aos imigrantes que vivem em Araucária, com intuito de ajudá-los a regularizar seus documentos, abrir contas bancárias e resolver demais assuntos pertinentes à sua estadia no Brasil. A ação acontece das 9 às 18 horas e não será necessária inscrição prévia, basta chegar no local para usufruir dos serviços gratuitos que serão ofertados.

O encontro é promovido pela Ação Social Irmandade Sem Fronteiras, em parceria com a Aliança de Pastores e Líderes Evangélicos de Araucária (Aplear), com apoio da Câmara Municipal e da Prefeitura. “Essa agência humanitária internacional realiza ações em várias partes do mundo, inclusive fomos parceiros em algumas delas. Pedi que viessem para Araucária para auxiliar os imigrantes que vivem aqui. Essas pessoas muitas vezes têm problemas devido ao idioma diferente, ainda não conseguiram aprender o português, então elas não sabem como proceder, por exemplo, na validação de certificados para poder arrumar um trabalho melhor. Muitas não sabem sequer abrir uma conta em banco. E nessa ação que estamos organizando elas poderão receber várias orientações, pois teremos vários profissionais, de diversas áreas, que estarão à disposição para ajudá-las”, explicou o pastor Luiz Armando, da Aplear.

Ainda de acordo com o pastor, o objetivo é resolver o máximo de situações no mesmo dia, mas caso não seja possível, a pessoa sairá do encontro, pelo menos, com um encaminhamento. “Se você é imigrante, refugiado ou apátrida, ou conhece alguém que se encaixe nesse perfil e que esteja precisando de informações sobre regularização de documentos, vagas de emprego e assessoria para assistência social, recomende a participação nesta ação do dia 20, será muito importante”, convida o pastor.

A Câmara Municipal de Vereadores está localizada na rua Irmã Elizabeth Werka, 55, bairro Fazenda Velha.

Traduzido:

Esfuerzo social ayudará a inmigrantes residentes en Araucária a regularizar documentos

El sábado 20 de enero, el Ayuntamiento organiza una acción social conjunta dirigida a los inmigrantes residentes en Araucária, para ayudarles a regularizar sus documentos, abrir cuentas bancarias y resolver otras cuestiones relacionadas con su estancia en Brasil.

La acción se desarrolla de 9 am a 6 pm y no es necesario registrarse previamente, basta con llegar al lugar para aprovechar los servicios gratuitos que se ofrecerán.

El encuentro es promovido por la Acción Social Irmandade Sem Fronteiras, en colaboración con la Alianza de Pastores y Líderes Evangélicos de Araucária (Aplear), con el apoyo del Ayuntamiento y la Prefectura. “Esta agencia humanitaria internacional realiza acciones en varias partes del mundo, e incluso fuimos socios en algunas de ellas. Les pedí que vinieran a Araucária para ayudar a los inmigrantes que viven aquí. Estas personas a menudo tienen problemas debido al idioma diferente, aún no han logrado aprender portugués, por lo que no saben cómo proceder, por ejemplo, validar certificados para conseguir un mejor trabajo. Muchos ni siquiera saben cómo abrir una cuenta bancaria. Y en esta acción que estamos organizando, podrán recibir diversas orientaciones, ya que contaremos con varios profesionales, de diferentes áreas, que estarán disponibles para ayudarlos”, explicó el pastor Luiz Armando, de Aplear.

Aún según el pastor, el objetivo es resolver el mayor número de situaciones posibles en el mismo día, pero si esto no es posible, la persona saldrá de la reunión, al menos, con una derivación. “Si eres inmigrante, refugiado o apátrida, o conoces a alguien que encaje en este perfil y que necesite información sobre regularización de documentos, ofertas de empleo y asesoramiento en asistencia social, recomienda participar en esta acción del día 20, será muy importante”, invita al pastor.

La Cámara está ubicada en Rua Irmã Elizabeth Werka, 55, barrio de Fazenda Velha.

Edição n.º 1397