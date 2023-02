Com mandados em aberto, três vão em cana em abordagens da GM

Nos últimos dias, a Guarda Municipal realizou alguns mandados de prisões. A primeira ocorrência aconteceu na quarta-feira (08), na Rua Ângelo Rigolino, no bairro Capela Velha. Um veículo GM Celta, que estava estacionado em desacordo com a sinalização, chamou a atenção de uma equipe da GM. A verificação do veículo foi realizada, e constou que estava regular, mas ao checar a identidade do proprietário, apareceu um mandado de prisão em seu desfavor.

O homem foi abordado, e ao confirmar o mandado, foi conduzido à cadeia para as providências cabíveis.

Na outra situação, uma equipe da Guarda consultou a identidade do proprietário de um veículo VW Gol de cor prata, e constou que ele era procurado pela justiça. No momento que a checagem estava sendo realizada, o dono não estava presente, e segundo relato de uma pessoa que estava no local, ele havia se encaminhado até o posto de combustível, pois o carro apresentou “pane seca”.

Meia hora mais tarde, os agentes de depararam com uma família que estava com o veículo em questão. O carro estava em uma residência na Av. Das Nações, e a responsável pelo imóvel indicou o proprietário.

No momento em que foi questionado sobre o automóvel, ele negou qualquer envolvimento. Além disso, o sujeito ainda informou que não possuía documentos pessoais, fornecendo aos polícias apenas seu nome. A equipe tentou consultar os dados repassados pelo indivíduo, mas não obtiveram resultado. Devido a isso, o homem foi levado até a delegacia para tentar qualificá-lo.

Na DP, o sujeito revelou seu verdadeiro nome e com os dados corretos foi possível identificar que ele era procurado pela justiça, tendo um mandado de prisão em seu desfavor.

A última ocorrência foi realizada no final da tarde de sexta-feira (10). A GM foi acionada no Fórum Criminal, pois um indivíduo que teria ido assinar um compromisso judicial estava com um mandado de prisão em seu desfavor. O encaminhamento do procurado à Cadeia Pública de Araucária foi efetuada imediatamente.