Na véspera do Natal, GM prende três com mandados de prisão em aberto

Nessa véspera de Natal, três indivíduos foram encaminhados à Cadeia Pública de Araucária por terem sido encontrados pela GM com mandados de prisão em aberto.







A primeira prisão aconteceu na Av. Manoel Ribas, no Centro, às 8h30 da manhã. O sujeito foi abordado e ao possuir seus documentos verificados, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor. O segundo indivíduo foi preso na Av. São Casemiro, área rural de Araucária, às 11h40 da manhã.

Já o terceiro foragido dirigia em alta velocidade um Fiat Marea pela Av. Avestruz, no Capela Velha, quando foi abordado pela GMA. Ao jogarem seus dados no sistema, os guardas descobriram o mandado de prisão madurinho para ser cumprido. O veículo em questão foi recolhido ao pátio do Departamento de Trânsito em razão de pendências administrativas.