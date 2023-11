Nadadoras da Equipe Kirilos se destacam em prova na Represa do Capivari

As nadadoras Marayna e Nathalia, da Equipe Kirilos, fizeram bonito na prova realizada na Represa do Capivari no último sábado (28/10). Marayna nadou 10k e conquistou o terceiro lugar geral, marcando presença no pódio.

Ela competiu com grandes feras da modalidade e agora irá se preparar para um grande desafio individual, na praia de Zimbros, onde irá nadar 17km, buscando o título de ultra maratonista.

Já a atleta Nathalia nadou 5km e ficou em primeiro lugar na sua categoria e na sexta colocação geral. No próximo domingo (05/11), ela irá competir na praia de Barra Velha. As nadadoras agradecem aos patrocinadores Academia Benefit, Assessoria Kirilos, Coisas Garden e Motorblack Banda.

