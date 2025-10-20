A previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) não marca chuva para esta semana e o céu ficará com algumas nuvens.

Nesta segunda-feira, 20 de outubro, a temperatura mínima é de 9°C e a máxima de 16°C, com as rajadas de vento atingindo 37 km/h. A umidade está entre 58% e 93%.

Na terça-feira, 21 de outubro, a temperatura estará com a mínima em 10°C e a máxima irá para 18°C. A ventania pode chegar a 38 km/h, com a umidade oscilando entre 51% e 94%.

Na quarta-feira, 22 de outubro, não terá grande mudança do dia anterior. A temperatura mínima irá para 11°C e a máxima para 19°C, enquanto a umidade ficará entre 51% e 94%. As rajadas de vento aumentarão para 41 km/h.

Na quinta-feira, 23 de outubro, o céu estará claro e a temperatura aumentará, com a mínima de 10°C e a máxima de 21°C. A umidade irá oscilar entre 50% e 97%, com a ventania de 43 km/h.