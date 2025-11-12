A Justiça converteu em preventiva as prisões de Flávia Rodrigues Machado, Maikon Fernando Lopes, Weslly Rui de Oliveira e Ezequiel Rodrigues Pedro, acusados de espancar brutalmente José Rodrigues Fernandes da Silva, 24 anos, colega de rua dos suspeitos. A preventiva foi decretada antes da audiência de custódia dos quatro, que foi realizada no final da semana passada.

O crime aconteceu na madrugada do dia 06 de novembro, na Rua Pres. Carlos Cavalcanti, no Centro. José foi vítima de várias agressões e levou mais de 30 chutes na cabeça, sem a mínima chance de defesa.

Seu estado de saúde era considerado tão grave que diversos órgãos de imprensa chegaram a noticiar sua morte ainda na noite do dia 06. Mas apesar da gravidade dos ferimentos, José sobreviveu ao ataque e já teve alta hospitalar.

RELEMBRE O CASO

José Rodrigues Fernandes da Silva foi espancado pelos quatro “colegas” e as cenas brutais foram flagradas por câmeras de segurança próximas do local do crime. As imagens foram fundamentais para que as forças policiais chegassem as identidades dos assassinos.

Flávia Rodrigues Machado, Maikon Fernando Lopes e Weslly Rui de Oliveira foram presos em flagrante na manhã do crime por equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. O quarto suspeito, Ezequiel Rodrigues Pedro, foi preso em uma chácara em Campina das Pedras, durante ação conjunta entre a PM, GM e a Polícia Civil no final da tarde de quinta-feira (06). Os quatro vão responder por tentativa de homicídio.