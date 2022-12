Araucária esta maravilhosa diria até mesmo abusada nesses dias que antecedem as festas de fim de ano e “A Prefeitura” presenteou sua população com uma verdadeira cesta de eventos culturais denominados “Natal Iluminado 2022”.







O calendário iniciado em 18 de novembro na Praça da Bíblia foi aberto com o Papai Noel azul e a banda da guarda municipal.

Este ano teve muitas novidades tais como o pessoal da fundação CSN com seu caminhão palco apresentando tambores de aço, banda de sopros e percussão, orquestra e grupos de dança. Pista de patinação no gelo, food trucks e animação de artistas locais entretinham os visitantes neste espaço.

Um inusitado Parque dos Dinossauros fazia a alegria de crianças e adultos todos os dias até das 23 horas dando vida e inaugurando as novas luminárias do bosque que integradas com a natureza criavam uma atmosfera de realismo jurássico numa área do Parque Cachoeira. Já nas bem frequentadas pistas de caminhada foi montada a Feira Sabores da Colônia integrando o produtor rural aos eventos natalinos deste ano misturando o tradicional imigrante com os novos moradores desta cidade, food trucks e artistas completavam o evento.

Um concurso decorativo de vitrines e casas motivaram os Araucarienses para esta temática e da praça da Igreja Matriz até vários pontos na cidade um Natal Iluminado se tornou realidade que até as recém pintadas trincheiras e viadutos sem decoração ficaram com inveja, enquanto isso 450 postes clareavam a PR 423 e a nova ponte metálica ligando a Campo Largo eram entregues a população.

Houve um tempo em que nossas festas comemorativas transformadas em eventos políticos grandiosos geravam muitas controversas pela falta de claros critérios administrativos, hoje ta tudo ILUMINADO.