Nathalia Cristine é destaque na sequência de provas em águas abertas

No domingo (01/10), a atleta araucariense Nathalia Cristine, de 15 anos, foi vice-campeã geral da prova de 3km, no Circuito Catarinense de Águas Abertas, que aconteceu na praia de Bombas, em Bombinhas/SC. Ela completou a travessia em mar aberto, um feito que poucos nadadores conseguem. No dia 16/09 ela já havia sido campeã na prova de 3.5km em sua categoria, 13 a 15 anos, na 8ª edição da Quebra Gelo, na Praia Mansa, em Caiobá/PR. E em 27/08 Nathalie foi a quarta colocada geral na prova em águas abertas realizada em Itapema/SC.

Seu próximo desafio será em Governador Celso Ramos, na praia de Palmas/SC, no domingo (22/10), onde fará uma travessia de 3km. A atleta também vai realizar provas na Represa do Capivari (29/10), Praia de Barra Velha (05/11), Alagados Ponta Grossa (19/11), Praia de Piçarras (26/11), 21ª Travessia da Sepultura em Bombinhas (03/12) e 1ª Travessia da Semana da Marinha em São Francisco do Sul (10/12).

Nathalia faz agradecimentos especiais à sua patrocinadora Academia Benefit, ao técnico Alexandre Kirilos e a fisioterapeuta Sara Horning, que sempre estão ao seu lado em todas as provas.

