Natureza pode ajudar desempenho escolar

A ideia de que contato com a natureza seria benéfico é bem conhecida. Mas o fato de que também promove e estimula o aprendizado dos estudantes é algo que foi comprovado cientificamente por um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos. O resultado foi divulgado no artigo chamado “As Experiências Com a Natureza Promovem Aprendizagem? Evidências convergentes de uma relação de causa e efeito”. Na opinião da coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, o uso de tecnologia e aparelhos eletrônicos não pode retirar a natureza da vida de crianças e jovens. “A tecnologia nos traz diversos benefícios e aparelhos eletrônicos já fazem parte de nosso cotidiano. Mas é importante ter tempo na natureza, em áreas verdes e espaços abertos, que façam crianças e jovens experimentarem os diversos benefícios que esses espaços trazem”, explica. Não se trata de escolher entre um ou outro, mas de aliar benefícios e experiências para desenvolver cidadãos conscientes, empáticos e completos, reforça a coordenadora.

Confira 5 maneiras em que o contato com a natureza pode impulsionar a aprendizagem:

Ambientes com vegetação trazem calma e segurança

Tanto a aprendizagem formal quanto a informal estão associadas a uma maior sensação de calma ou paz quando conduzidas em ambientes mais verdes. Redução de conflitos e maior autocontrole também foram reportados em áreas naturais, quando em comparação com a sala de aula tradicional.

Tempo ao ar livre estimula atividade física

Diversas pesquisas comprovaram que quanto mais tempo as crianças passam ao ar livre, maior são os níveis de atividade física e condicionamento físico. Com isso, se reduz o sedentarismo e melhora a aptidão cardiorrespiratória. O padrão criado nos primeiros anos de vida parece se replicar em adultos ao longo da vida.

Natureza estimula a concentração e atenção

Ter contato frequente com a natureza e áreas verdes reduz a fadiga mental e aumenta a capacidade de concentração e atenção, tanto em adultos como crianças. Diversos estudos avaliados comprovaram resultados positivos com relação a desempenho de concentração em estudantes em salas de aula com vista para áreas verdes, em comparação com espaços somente com construções.

Áreas verdes aliviam o estresse

Uma sala de aula com vista para áreas verdes reduz a frequência cardíaca dos alunos e também seu estresse, de acordo com pesquisas avaliadas pelos cientistas. Dados mostraram também que ter aulas em áreas naturais uma vez por semana já contribui para redução de cortisol, hormônio ligado ao estresse.

Motivação e envolvimento aumentam em áreas naturais

Professores e alunos relataram níveis altos de engajamento e motivação durante a realização de atividades na natureza. Um dos motivos pode ser explicado pelo efeito positivo da natureza no humor das pessoas e também em poder aprender e vivenciar conhecimentos na prática e não somente com livros ou telas.