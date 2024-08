Nichele comemora 48 anos de tradição no mercado de construção e consolida Grupo Nichele

Agosto é o mês de aniversário da Nichele, celebrando 48 anos de tradição em trazer soluções completas para o lar, ajudando a realizar os sonhos de construção e reforma dos seus clientes. Este ano, a comemoração é ainda mais especial com a consolidação do Grupo Nichele, que conta atualmente com 15 lojas físicas. Dessas, 9 são lojas de materiais de construção, 1 loja express no centro de Curitiba com o nome Nichele Tá na Mão, 4 lojas especializadas em tintas chamadas Nichele Tintas, 1 loja voltada para projetos de alto padrão chamada VERO Nichele, e o mais recente projeto de Loja Móvel. Além dessas, o grupo também possui uma loja digital através do site da Nichele.

Em Araucária, a loja Nichele está há 4 anos oferecendo uma ampla gama de produtos para construção, sendo conhecida como o “shopping da construção” na cidade.

Para comemorar seu aniversário, a Nichele está com um mês inteiro de ofertas em todas as suas lojas, com um amplo catálogo de produtos de qualidade para atender todas as necessidades que surgem em uma construção ou reforma.

Uma das grandes preocupações dos clientes ao comprar materiais de construção é acertar na escolha dos produtos e encontrar opções de qualidade a preços acessíveis. A empresa oferece uma equipe especializada para auxiliar nas escolhas e uma ampla variedade de produtos e preços que se ajustam a todos os orçamentos, destacando-se não apenas pela diversidade de marcas em seu amplo showroom.

A Nichele Araucária oferece uma localização de fácil acesso e amplo estacionamento, características que contribuem para uma experiência de compra agradável. Durante o mês de aniversário, além das promoções de aniversário, há ofertas especiais também para o Dia dos Pais, com inúmeros produtos com preços especiais para acertar na hora de presentear seu pai.

Serviço

A Nichele Materiais de Construção em Araucária está localizada na Rua Alfredo Mattioli, 76, Estação. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, aos sábados das 8h às 19h e aos domingos das 9h às 18h. Para mais informações, o telefone de contato é (41) 3086-8630.

Nina Santos.