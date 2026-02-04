A equipe da Delegacia da Mulher de Araucária prendeu em flagrante um homem de 54 anos pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e maus-tratos a animais. A prisão se deu durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão de arma de fogo na casa do suspeito, nesta quarta-feira, 04 de fevereiro, no bairro Capela Velha.

Segundo a DM, o suspeito estava separado de sua ex-companheira há cerca de três meses, após o término de um relacionamento de sete anos. Em razão dos crimes praticados contra a vítima – injúria, ameaça e dano emocional à mulher-, foram solicitadas medidas protetivas de urgência, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do agressor, uma vez que havia informações de que ele possuía armas de fogo.

A equipe policial deslocou-se até o endereço no Capela Velha, e no local, encontrou muito mais do que armas de fogo em situação irregular. Foram localizados um veículo automotor com sinais identificadores adulterados e quatro cães em situação de maus-tratos, sem alimentação adequada, com água escassa e imprópria para consumo, além de estarem mantidos em ambiente insalubre, tomado por fezes e sujeira.

Diante da constatação dos delitos, o homem recebeu voz de prisão e, na sequência, foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.